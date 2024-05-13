Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesi Avrupa basınında! İşte dikkat çeken manşetler... 

13 May 2024 23:49 - Güncelleme : 13 May 2024 23:49

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu: Servet kazanacak!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu: Servet kazanacak!

Son dakika! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Jose Mourinho bombası

Son dakika! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Jose Mourinho bombası

Fenerbahçe başkanlığı için hazırlıklarını sürdüren Aziz Yıldırım, teknik direktörlük koltuğu için dünyaca ünlü teknik Portekizli teknik adam ile görüşmelere başladı.

Haberlerin ardından Avrupa basını da iddiaları gündeme taşıdı. Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü teknik adam ile görüşmesini manşetine taşıyan gazeteler, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

İngiltere merkezli The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı."

İtalya merkezli Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

İspanya merkezli AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

İtalyan merkezli Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

Portekiz merkezli Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

Portekiz merkezli A Bola: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"