Tgrt Haber
Haberler>Spor>Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbahçe’nin yeni stadyumu görüntülendi

Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbahçe’nin yeni stadyumu görüntülendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 17:03 - Güncelleme : 29 May 2024 17:08
Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbahçe’nin yeni stadyumu görüntülendi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kapasitelik yeni stadyum projesinin görüntüleri paylaşıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulu heyecanla bekleniyor.

Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbehçe’nin yeni stadyumu görüntülendi - 1. Resim

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde dünyaca ünlü isimleri Fenerbahçe’ye kazandırması bekleniyor. Ayrıca Aziz Yıldırım’ın merak edilen stadyum projesi de ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbehçe’nin yeni stadyumu görüntülendi - 2. Resim

60 BİNE ÇIKARILIYOR

Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...