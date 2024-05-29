Aziz Yıldırım’ın meraklandıran projesi: Fenerbahçe’nin yeni stadyumu görüntülendi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 17:03 - Güncelleme : 29 May 2024 17:08
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kapasitelik yeni stadyum projesinin görüntüleri paylaşıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulu heyecanla bekleniyor.
Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde dünyaca ünlü isimleri Fenerbahçe’ye kazandırması bekleniyor. Ayrıca Aziz Yıldırım’ın merak edilen stadyum projesi de ortaya çıktı.
60 BİNE ÇIKARILIYOR
Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı