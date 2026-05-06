Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi belli oldu mu? Adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım yönetim listesi, adaylık açıklaması sonrası en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün 120. yılına vurgu yapan Yıldırım, diğer adaylara birlik çağrısı yaparken, camianın içinde bulunduğu sürece dikkat çekti. Adaylık açıklamasının ardından Barış Göktürk’ün Yıldırım lehine çekileceğini duyurması da seçim sürecine yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim listesine ilişkin ise gözler yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Aziz Yıldırım’ın listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi 2026 ile ilgili detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 19:58

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde hareketlilik arttı. Eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla yeniden aday olduğunu duyurdu. Gözler Aziz Yıldırım’ın listesine çevrildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, yeniden aday olduğunu duyurdu.
Aziz Yıldırım yönetim listesi 2026! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
Aziz Yıldırım listesi! Yıldırım, kulübün 120. yılına dikkat çekerek camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Aziz Yıldırım listesinde kimler var? Diğer adaylara birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Görevde olduğu yıllarda kulüp bünyesinde önemli reformlar yapıldığını ve güçlü bir mali yapı oluşturulduğunu belirtti.
2024 seçimlerinde aday olduğunu ve 2025'te genç isimlerin önünü açmak amacıyla farklı bir yaklaşım benimsediğini hatırlattı.
Aziz Yıldırım'ın yeni yönetim listesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Kulübün 120. yılına dikkat çeken Yıldırım, bu süreçte camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, adaylık kararını kamuoyuyla paylaştı.

Aziz Yıldırım, açıklamasında yalnızca adaylığını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda diğer adaylara da birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Hakan Safi ve Barış Göktürk başta olmak üzere tüm adaylara seslenen Yıldırım, camianın bu süreçten güçlenerek çıkması gerektiğini dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM ADAYLIK AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe camiasına karşı sorumluluk hissettiğini belirterek, kendisine yapılan çağrılara kayıtsız kalmadığını ifade etti. Kulübün geleceğine ilişkin endişelerini dile getiren Yıldırım, bu nedenle yeniden aday olma kararı aldığını aktardı.

Açıklamasında geçmiş döneme de değinen Aziz Yıldırım, görevde olduğu yıllarda kulüp bünyesinde önemli reformların hayata geçirildiğini ve güçlü bir mali yapı oluşturulduğunu söyledi. 2024 yılında yeniden aday olduğunu hatırlatan Aziz Yıldırım, 2025 yılında ise genç isimlerin önünü açmak amacıyla farklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Aziz Yıldırım’ın yeni seçim sürecine ilişkin yönetim listesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle gözler, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen liste duyurusuna çevrilmiş durumda.

Öte yandan Yıldırım’ın 2024 yılındaki seçimlerde oluşturduğu yönetim listesinde Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim ve Tuna Akın yer almıştı.

