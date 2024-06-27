Babasını kaybeden Volkan Demirel'den yürek yakan paylaşım!

27 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:41

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Dün babasını toprağa veren Demirel, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü teknik adam cenaze sonrası sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ÇARESİZ BIRAKTIN BENİ"

Volkan Demirel, kaybettiği babası Ali Hacı Demirel'in ardından şu sözleri söyledi:

Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım… Sen gözlerini yummadan önceki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın.

Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin…

BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında… SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM…