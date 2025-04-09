Bakan Bak, CEV Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı kutladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde rakibi Polonya kulübü Asseco Resovia'yı mağlup ederek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğu için sahada canla başla mücadele eden oyuncularımıza bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, temsilcimizin başarılarının devamını diliyorum."