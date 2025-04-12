Bakan bir daha baktı! Maça zor şartlar altında çıktı

İstanbul
5 aylık hamile olan Fluminense voleybolcusu Priscila Heldes çeyrek final maçında sahaya çıktı.Heldes etkili paslarıyla dikkat çekmesine rağmen, Fluminense mağlubiyetle ayrıldı.
Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti. Ev sahibi takım Fluminense forması giyen Priscila Heldes mücadeleye damga vurdu. 33 yaşındaki voleybolcu Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaşmaya etkili paslarıyla damga vuran Heledes taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Heldes'in performansına rağmen Fluminense sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.