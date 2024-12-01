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Bakan Osman Aşkın Bak, Trabzonspor'da tekrar seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:10
Bakan Osman Aşkın Bak, Trabzonspor&#039;da tekrar seçilen Ertuğrul Doğan&#039;ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübünün ​​​​​​​yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı kutladı.

Bakan Bak, paylaştığı tebrik mesajında "Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ertuğrul Doğan​ ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo Mavili Kulübün başkan​ ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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