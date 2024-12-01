Bakan Osman Aşkın Bak, Trabzonspor'da tekrar seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:10
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı tebrik mesajında "Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo Mavili Kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com