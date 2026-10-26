Ballon d’Or 2026 ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon d’Or töreni hangi kanalda? Canlı yayın kanalı ve aday listesi...

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İstanbul
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d’Or 2026 ödül töreni için geri sayım başladı. Yılın en iyi futbolcusunun açıklanacağı gecede Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldız isimler ödül için yarışacak. Futbolseverler ise Ballon d’Or ödül töreninin tarihini, başlangıç saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Ballon d’Or 2026 ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler ve adayların tam listesi.
Futbol dünyasının yakından takip ettiği Ballon d’Or 2026 ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenecek. İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek organizasyonda futbolcular, teknik direktörler ve kulüpler farklı kategorilerde ödüller için yarışacak.
Gecede kırmızı halı etkinliğinin Türkiye saatiyle 21.00’de başlaması bekleniyor. Yılın en iyi futbolcusunun da açıklanacağı ana törenin ise saat 23.00’te başlaması planlanıyor.
Londra’daki London Palladium Theatre’da düzenlenecek Ballon d’Or 2026 ödül töreninin Türkiye’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Organizasyonun YouTube üzerinden de canlı olarak takip edilebilmesi öngörülüyor.
Törende yalnızca yılın en iyi erkek futbolcusu değil, kadın futbolcusu, genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler de ödüllendirilecek. Ayrıca toplumsal katkılarıyla öne çıkan isimlere verilen Socrates Ödülü’nün sahibi de gecede belli olacak.
2026 Ballon d’Or kapsamında yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için açıklanan aday listesinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen çok sayıda yıldız bulunuyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi isimler listenin dikkat çeken futbolcuları arasında yer alıyor.
İşte Ballon d’Or 2026 erkek futbolcu adaylarının tam listesi:
Jude Bellingham – Real Madrid
Pau Cubarsi – Barcelona
Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid
Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
Luis Diaz – Bayern Münih
Bruno Fernandes – Manchester United
Gabriel Magalhaes – Arsenal
Erling Haaland – Manchester City
Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
Harry Kane – Bayern Münih
Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
Lamine Yamal – Barcelona
Sadio Mane – Al-Nassr
Marquinhos – Paris Saint-Germain
Lautaro Martinez – Inter
Kylian Mbappe – Real Madrid
Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
Lionel Messi – Inter Miami
Joao Neves – Paris Saint-Germain
Michael Olise – Bayern Münih
Willian Pacho – Paris Saint-Germain
Julian Quinones – Al-Qadsiah
Declan Rice – Arsenal
Rodri – Manchester City / Barcelona
Fabian Ruiz – Paris Saint-Germain
William Saliba – Arsenal
Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano – Bayern Münih
Vinicius Junior – Real Madrid
Vitinha – Paris Saint-Germain
Ballon d’Or gecesinde futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra kadın futbolu, genç yetenekler, kalecilik ve teknik direktörlük alanlarındaki başarılar da ödüllendirilecek.
Organizasyonda şu kategorilerde ödüllerin sahiplerini bulması bekleniyor:
Yılın en iyi erkek futbolcusu
Yılın en iyi kadın futbolcusu
21 yaş altı en iyi genç futbolcu
Yılın en iyi kalecisi
Yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü
Yılın en iyi erkek ve kadın kulübü
Socrates Ödülü
Futbolseverler, 26 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek törenle birlikte yılın en iyi futbolcusu başta olmak üzere tüm kategorilerde ödül kazanan isimleri öğrenebilecek.