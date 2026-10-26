Ballon d’Or 2026 ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon d’Or töreni hangi kanalda? Canlı yayın kanalı ve aday listesi...

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d’Or 2026 ödül töreni için geri sayım başladı. Yılın en iyi futbolcusunun açıklanacağı gecede Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Erling Haaland gibi yıldız isimler ödül için yarışacak. Futbolseverler ise Ballon d’Or ödül töreninin tarihini, başlangıç saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Ballon d’Or 2026 ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler ve adayların tam listesi.

BALLON D’OR 2026 ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol dünyasının yakından takip ettiği Ballon d’Or 2026 ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü düzenlenecek. İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek organizasyonda futbolcular, teknik direktörler ve kulüpler farklı kategorilerde ödüller için yarışacak.

Gecede kırmızı halı etkinliğinin Türkiye saatiyle 21.00’de başlaması bekleniyor. Yılın en iyi futbolcusunun da açıklanacağı ana törenin ise saat 23.00’te başlaması planlanıyor.

BALLON D’OR 2026 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Londra’daki London Palladium Theatre’da düzenlenecek Ballon d’Or 2026 ödül töreninin Türkiye’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Organizasyonun YouTube üzerinden de canlı olarak takip edilebilmesi öngörülüyor.

Törende yalnızca yılın en iyi erkek futbolcusu değil, kadın futbolcusu, genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler de ödüllendirilecek. Ayrıca toplumsal katkılarıyla öne çıkan isimlere verilen Socrates Ödülü’nün sahibi de gecede belli olacak.

BALLON D’OR 2026 ADAYLARI KİMLER?

2026 Ballon d’Or kapsamında yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için açıklanan aday listesinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen çok sayıda yıldız bulunuyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi isimler listenin dikkat çeken futbolcuları arasında yer alıyor.

İşte Ballon d’Or 2026 erkek futbolcu adaylarının tam listesi:

Jude Bellingham – Real Madrid

Pau Cubarsi – Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid

Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain

Luis Diaz – Bayern Münih

Bruno Fernandes – Manchester United

Gabriel Magalhaes – Arsenal

Erling Haaland – Manchester City

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Harry Kane – Bayern Münih

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Lamine Yamal – Barcelona

Sadio Mane – Al-Nassr

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Lautaro Martinez – Inter

Kylian Mbappe – Real Madrid

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Inter Miami

Joao Neves – Paris Saint-Germain

Michael Olise – Bayern Münih

Willian Pacho – Paris Saint-Germain

Julian Quinones – Al-Qadsiah

Declan Rice – Arsenal

Rodri – Manchester City / Barcelona

Fabian Ruiz – Paris Saint-Germain

William Saliba – Arsenal

Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano – Bayern Münih

Vinicius Junior – Real Madrid

Vitinha – Paris Saint-Germain

BALLON D’OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Ballon d’Or gecesinde futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra kadın futbolu, genç yetenekler, kalecilik ve teknik direktörlük alanlarındaki başarılar da ödüllendirilecek.

Organizasyonda şu kategorilerde ödüllerin sahiplerini bulması bekleniyor:

Yılın en iyi erkek futbolcusu

Yılın en iyi kadın futbolcusu

21 yaş altı en iyi genç futbolcu

Yılın en iyi kalecisi

Yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü

Yılın en iyi erkek ve kadın kulübü

Socrates Ödülü

Futbolseverler, 26 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek törenle birlikte yılın en iyi futbolcusu başta olmak üzere tüm kategorilerde ödül kazanan isimleri öğrenebilecek.