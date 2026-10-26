Ballon D'or sıralaması: Güç sıralaması belli oldu! Ballon D'or saat kaçta?

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Futbol dünyasında sezonun en başarılı oyuncularını ödüllendiren Ballon d’Or 2026 töreni, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yıl boyunca kulüp ve milli takım formasıyla sergilenen performansların öne çıktığı yarışta Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi yıldızlar dikkat çekiyor. GOAL tarafından yayımlanan güç sıralamasında Harry Kane ilk sırada gösterilirken Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe ise üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Ballon d’Or saat kaçta başlayacak? Ballon d’Or 2026 sıralaması nasıl? İşte öne çıkan futbolcular ve güncel güç sıralaması.
Ballon d’Or 2026 ödül töreninin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra’da düzenlenmesi planlanıyor. Paylaşılan program bilgilerine göre kırmızı halı etkinliğinin Türkiye saatiyle 21.00’de, ana törenin ise 23.00’te başlaması bekleniyor.
Futbolseverler, törende yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusunun yanı sıra farklı kategorilerde ödül kazanan isimleri de öğrenebilecek. Yayın saati ve canlı izleme seçeneklerinin kesinliği için organizatörün ve yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
GOAL tarafından yayımlanan 2026 Ballon d’Or güç sıralamasında Harry Kane ilk sırada yer alıyor. Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe üçüncü sırada gösterilirken Lionel Messi dördüncü sırada bulunuyor.
Bu liste, ödülün açıklanmasıyla kesinleşecek resmi sonuç sıralaması değil; futbolcuların performansları ve ödülü kazanma ihtimallerine ilişkin bir güç değerlendirmesi olarak öne çıkıyor.
GOAL'ün yayımladığı güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan futbolcular şöyle:
Sıralama, GOAL'ün güç değerlendirmesini yansıtıyor. Futbolcuların resmi Ballon d’Or sonuçlarındaki dereceleriyle karıştırılmaması gerekiyor.
GOAL'ün değerlendirmesinde Harry Kane'in ilk sırada yer almasının temel nedenleri arasında gol performansı ve Bayern Münih ile kazandığı kupalar gösteriliyor. İngiliz forvetin 2025-2026 sezonunda sergilediği performans, onu Altın Top yarışının öne çıkan adaylarından biri hâline getiriyor.
Kane'in bireysel istatistiklerinin yanı sıra takım başarıları da sıralamadaki konumunu destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor. Ancak güç sıralamasında ilk sırada bulunması, ödülü kesin olarak kazanacağı anlamına gelmiyor.
GOAL'ün 2026 Ballon d’Or güç sıralamasında Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe ise üçüncü sırada gösteriliyor.
Barcelona forması giyen Yamal, genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken Real Madrid'in yıldızı Mbappe de gol katkısı ve hücumdaki etkisiyle yarışın önemli isimleri arasında bulunuyor. Lionel Messi ise aynı listede dördüncü sırada yer alıyor.
Ballon d’Or gecesinde erkek futbolcuların yanı sıra kadın futbolu, genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler için de farklı ödüllerin sahiplerini bulması bekleniyor.
Organizasyonda öne çıkan kategoriler şunlar:
Ödül töreninde açıklanacak sonuçlar, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 sezonu değerlendirmelerine de yön verecek.