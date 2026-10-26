Ballon D'or sıralaması: Güç sıralaması belli oldu! Ballon D'or saat kaçta?

Futbol dünyasında sezonun en başarılı oyuncularını ödüllendiren Ballon d’Or 2026 töreni, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yıl boyunca kulüp ve milli takım formasıyla sergilenen performansların öne çıktığı yarışta Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi yıldızlar dikkat çekiyor. GOAL tarafından yayımlanan güç sıralamasında Harry Kane ilk sırada gösterilirken Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe ise üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Ballon d’Or saat kaçta başlayacak? Ballon d’Or 2026 sıralaması nasıl? İşte öne çıkan futbolcular ve güncel güç sıralaması.

BALLON D’OR 2026 SAAT KAÇTA?

Ballon d’Or 2026 ödül töreninin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra’da düzenlenmesi planlanıyor. Paylaşılan program bilgilerine göre kırmızı halı etkinliğinin Türkiye saatiyle 21.00’de, ana törenin ise 23.00’te başlaması bekleniyor.

Futbolseverler, törende yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusunun yanı sıra farklı kategorilerde ödül kazanan isimleri de öğrenebilecek. Yayın saati ve canlı izleme seçeneklerinin kesinliği için organizatörün ve yayıncı kuruluşun duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

BALLON D’OR SIRALAMASI

GOAL tarafından yayımlanan 2026 Ballon d’Or güç sıralamasında Harry Kane ilk sırada yer alıyor. Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe üçüncü sırada gösterilirken Lionel Messi dördüncü sırada bulunuyor.

Bu liste, ödülün açıklanmasıyla kesinleşecek resmi sonuç sıralaması değil; futbolcuların performansları ve ödülü kazanma ihtimallerine ilişkin bir güç değerlendirmesi olarak öne çıkıyor.

BALLON D’OR 2026 GÜÇ SIRALAMASI

GOAL'ün yayımladığı güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan futbolcular şöyle:

Harry Kane – Bayern Münih Lamine Yamal – Barcelona Kylian Mbappe – Real Madrid Lionel Messi – Inter Miami Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain Rodri – Barcelona Michael Olise – Bayern Münih Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain Erling Haaland – Manchester City Fabian Ruiz – Paris Saint-Germain Pau Cubarsi – Barcelona Luis Diaz – Bayern Münih Vitinha – Paris Saint-Germain Declan Rice – Arsenal Jude Bellingham – Real Madrid Vinicius Junior – Real Madrid Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain Lautaro Martinez – Inter Gabriel Magalhaes – Arsenal Ferran Torres – Paris Saint-Germain

Sıralama, GOAL'ün güç değerlendirmesini yansıtıyor. Futbolcuların resmi Ballon d’Or sonuçlarındaki dereceleriyle karıştırılmaması gerekiyor.

HARRY KANE BALLON D’OR YARIŞINDA NEDEN İLK SIRADA?

GOAL'ün değerlendirmesinde Harry Kane'in ilk sırada yer almasının temel nedenleri arasında gol performansı ve Bayern Münih ile kazandığı kupalar gösteriliyor. İngiliz forvetin 2025-2026 sezonunda sergilediği performans, onu Altın Top yarışının öne çıkan adaylarından biri hâline getiriyor.

Kane'in bireysel istatistiklerinin yanı sıra takım başarıları da sıralamadaki konumunu destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor. Ancak güç sıralamasında ilk sırada bulunması, ödülü kesin olarak kazanacağı anlamına gelmiyor.

LAMINE YAMAL VE KYLIAN MBAPPE KAÇINCI SIRADA?

GOAL'ün 2026 Ballon d’Or güç sıralamasında Lamine Yamal ikinci, Kylian Mbappe ise üçüncü sırada gösteriliyor.

Barcelona forması giyen Yamal, genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken Real Madrid'in yıldızı Mbappe de gol katkısı ve hücumdaki etkisiyle yarışın önemli isimleri arasında bulunuyor. Lionel Messi ise aynı listede dördüncü sırada yer alıyor.

BALLON D’OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Ballon d’Or gecesinde erkek futbolcuların yanı sıra kadın futbolu, genç oyuncular, kaleciler, teknik direktörler ve kulüpler için de farklı ödüllerin sahiplerini bulması bekleniyor.

Organizasyonda öne çıkan kategoriler şunlar:

Yılın en iyi erkek futbolcusu

Yılın en iyi kadın futbolcusu

En iyi genç futbolcu

Yılın en iyi kalecisi

Yılın en iyi erkek ve kadın teknik direktörü

Yılın en iyi erkek ve kadın kulübü

Socrates Ödülü

Ödül töreninde açıklanacak sonuçlar, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 sezonu değerlendirmelerine de yön verecek.