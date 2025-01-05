Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor kadrosuna ülkemize aşina eski bir futbolcu transfer etti.. Bordo-beyazlılar, Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladı.
Dieumerci Ndongala ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
Demokratik Kongolu sağ kanat bu sezon APOEL Nikosia'da 22 müsabakada forma şansı buldu. Dieumerci Ndongala bu maçlarda 4 asist üretti. Ndongala bir dönem Erzurumspor forması giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com