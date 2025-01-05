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Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:42
Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala&#039;yı renklerine bağladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor kadrosuna ülkemize aşina eski bir futbolcu transfer etti.. Bordo-beyazlılar, Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladı.

Dieumerci Ndongala ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Demokratik Kongolu sağ kanat bu sezon APOEL Nikosia'da 22 müsabakada forma şansı buldu. Dieumerci Ndongala bu maçlarda 4 asist üretti. Ndongala bir dönem Erzurumspor forması giymişti.

Bandırmaspor, Dieumerci Ndongalayı transfer etti

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Kaynak: tgrthaber.com

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