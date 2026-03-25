Barcelona Anadolu Efes EuroLeague maçı kaç kaç bitti?

EuroLeague’de Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona’ya 78-71 mağlup oldu. Pablo Laso’nun öğrencileri, Avrupa arenasında bu sezon 23. kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

’in 33’üncü haftasında temsilcimiz , deplasmanına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Palau Blaugrana’da oynanan mücadeleden 78-71’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu neticeyle birlikte derecesi 10-23’te kalan Anadolu Efes, çift maç haftasının ikinci etabında bir diğer İspanyol devi Real Madrid’e konuk olacak.

Bu galibiyet sayesinde derecesini 19-14’e yükselten Barcelona ise çift maç haftasını Kızılyıldız mücadelesiyle tamamlayacak.

Barcelona cephesinde Will Clyburn 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Toko Shengelia 14 sayı kaydetti. Jan Vesely de 10 sayılık katkısıyla çift hanelere ulaşan bir diğer isim olarak öne çıktı.

Anadolu Efes’te ise Ercan Osmani 18 sayı üretirken, PJ Dozier ve Nick Weiler-Babb 13’er sayıyla çift haneye çıkan oyuncular oldu.

  1. çeyrek sonucu: 19-15
  2. çeyrek sonucu: 42-30
  3. çeyrek sonucu: 57-54
  4. çeyrek sonucu: 78-71
