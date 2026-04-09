Barcelona Atletico Madrid maç skoru kaç kaç? Barcelona’ya turu zora soktu

İspanya’nın iki köklü kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Çeyrek final eşleşmesinin ilk ayağında Barcelona, sahasında Atletico Madrid’e 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu.

Nou Camp’ta oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 2-0’lık skorla kazandı.

Müsabakanın 44. dakikasında Barcelona, Pau Cubarsi’nin kırmızı kart görmesi sonucu sahada 10 kişi kaldı.

Yalnızca bir dakika sonrasında sahneye Julian Alvarez çıktı.

Arjantinli yıldız, etkileyici bir serbest vuruş golü atarak Atletico Madrid’i soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle taşıdı.

İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona’nın hücum girişimleri sonuç vermedi.

Karşılaşmanın skorunu ise 60. dakikada oyuna giren Alexander Sörloth tayin etti.

Golcü oyuncu, 70. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye yükseltti.

Eşleşmenin rövanş müsabakası 16 Nisan Perşembe günü Madrid’de oynanacak.

