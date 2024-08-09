Barcelona, Dani Olmo'yu renklerine bağladı: Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

09 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:00

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Barcelona altyapısında yetişip Dinamo Zagreb'e transfer olan, ardından Leipzig'e geçen Dani Olmo, 10 yıl sonra Katalan ekibine geri döndü.

SERBEST KALMA BEDELİ 500 MİLYON EURO

Barcelona, Dani Olmo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Katalan kulübü, Leipzig'e transfer için 55 milyon euro ödedi. 26 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık bir sözleşme imzalanırken, serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.

2023-24 sezonunda 25 maçta 1715 dakika süre alan Dani Olmo, 8 gol ve 5 asistle oynadı.