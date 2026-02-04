Barcelona Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? Barcelona deplasmanında 8 Yıl Sonra zafer

Barcelona bu skorla 16-10’a gerilerken, bir maçı eksik lider Fenerbahçe Beko ise tablosunu 18-7 yaptı.

Temsilcimiz, aynı zamanda galibiyet serisini de 5’e yükseltti.

Fenerbahçe, çift maç haftasının ikinci aşamasında 5 Şubat Perşembe günü 22:45’te Fransa’da Paris Basketball’la mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic 19 puan-3 ribaunt, Wade Baldwin 16 sayı-7 asist, Khem Birch 8 sayı-8 ribaunt, Talen Horton Tucker 8 sayı-3 ribaunt, Nicolo Melli 7 sayı-4 ribaunt, Mikael Jantunen 7 sayı-2 ribaunt, Devon Hall 7 sayı-5 asist ve Nando De Colo 6 sayı-2 asist kaydetti.