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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 00:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:44
Barcelona, İspanya Süper Kupası&#039;nda finale yükseldi!

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın Cidde​ şehrinde Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona​'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal​ kaydetti.

Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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