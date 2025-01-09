Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 00:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:44
Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.
Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.
Kaynak: tgrthaber.com