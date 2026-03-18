Barcelona Newcastle United maç sonucu kaç kaç? 9 gollü gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Newcastle, Camp Nou’da kozlarını paylaştı.
St James' Park’ta oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı. Newcastle’ın golü 86. dakikada Harvey Barnes’tan gelirken, Barcelona’nın sayısını ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetmişti.
Rövanş mücadelesinde ilk 28 dakika içinde karşılıklı atılan gollerle skor 2-2’ye geldi. Bu bölümde kaydedilen dört golün ardından oyunun kontrolünü Barcelona ele geçirdi.
Barcelona’nın golleri Raphinha (2), Lewandowski (2), Yamal, Bernal ve Fermin’den geldi.
Art arda fileleri havalandıran Barcelona, sahadan 7-2’lik farklı galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Barcelona’nın çeyrek finaldeki rakibi, Atlético Madrid - Tottenham Hotspur eşleşmesinin galibi olacak. Atlético Madrid ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmıştı.
Barcelona; Paris Saint-Germain F.C., Real Madrid CF, Sporting CP ve Arsenal F.C.’in ardından çeyrek finale kalan beşinci ekip oldu.