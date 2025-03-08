Barcelona-Osasuna maçında şok gelişme! Ertelenme kararı alındı

İstanbul
LaLiga maçında zirve yarışına devam eden Barcelona evinde Osasuna'yı misafir edecekti. Katalan ekibinin kulüp doktorunun vefatı sebebiyle maç ertelendi.
LaLiga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona - Osasuna karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle maçın ertelendiği açıklandı.
Katalan ekibi hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.
LaLiga'da Barcelona, 57 puanla zirve koltuğunda otururken 11. sıradaki Osasuna'nın ise 33 puanıbulunuyor.