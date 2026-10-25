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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:30

Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken milli futbolcu, gol atması halinde El Clasico tarihinde gol atan ilk Türk futbolcu olabilir. Peki, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Editor
 Simal Güdüm
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Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:30

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden El Clasico için heyecan dorukta. , sahasında 'i konuk ederken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Barcelona Real Madrid maçının canlı yayın bilgilerini ve 'in ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte El Clasico maçına ilişkin detaylar…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Barcelona Real Madrid maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak dev derbi, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...

BARCELONA REAL MADRİD CANLI NEREDEN İZLENİR?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, ilgili yayın platformları üzerinden maçı izleyebilecek.

Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

El Clasico, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın resmi dijital yayın hizmetinden yararlanabilecek.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun, teknik direktörün tercihine bağlı olarak dev derbide görev alması bekleniyor. Ancak kesin kadrolar açıklanmadan Arda Güler'in ilk 11'de yer alacağı netlik kazanmayacak.

Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...

ARDA GÜLER GOL ATARSA TARİHE GEÇEBİLİR

Real Madrid formasıyla El Clasico'da sahaya çıkması beklenen Arda Güler, Barcelona karşısında gol atması halinde önemli bir başarıya imza atabilir. Milli futbolcunun gol atması durumunda El Clasico tarihinde gol kaydeden ilk Türk futbolcu olabileceği belirtiliyor. Bu ihtimal, karşılaşmayı takip edecek Türk futbolseverlerin heyecanını artırıyor.

BARCELONA REAL MADRID MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid muhtemel 11'i: Illia Voloshyn, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Barcelona muhtemel 11'i: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.

ETİKETLER
#arda güler
#Barcelona
#real madrid
#El Clasico
#Spotify Camp Nou
#Spor
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