Barcelona Real Madrid canlı nereden izlenir, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İLK OLABİLİR...

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İstanbul
Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden El Clasico için heyecan dorukta. Barcelona, sahasında Real Madrid'i konuk ederken iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Barcelona Real Madrid maçının canlı yayın bilgilerini ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını araştırıyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte El Clasico maçına ilişkin detaylar…
İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Barcelona Real Madrid maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak dev derbi, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, ilgili yayın platformları üzerinden maçı izleyebilecek.
El Clasico, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın resmi dijital yayın hizmetinden yararlanabilecek.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun, teknik direktörün tercihine bağlı olarak dev derbide görev alması bekleniyor. Ancak kesin kadrolar açıklanmadan Arda Güler'in ilk 11'de yer alacağı netlik kazanmayacak.
Real Madrid formasıyla El Clasico'da sahaya çıkması beklenen Arda Güler, Barcelona karşısında gol atması halinde önemli bir başarıya imza atabilir. Milli futbolcunun gol atması durumunda El Clasico tarihinde gol kaydeden ilk Türk futbolcu olabileceği belirtiliyor. Bu ihtimal, karşılaşmayı takip edecek Türk futbolseverlerin heyecanını artırıyor.
Real Madrid muhtemel 11'i: Illia Voloshyn, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.
Barcelona muhtemel 11'i: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Gabriel Jesus.