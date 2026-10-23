Barcelona Real Madrid hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar belli oldu

Barcelona Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Dünya futbolunun en çok ilgi gören rekabetlerinden biri olan El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü Barcelona’nın ev sahipliğinde oynanacak. Spotify Camp Nou’da gerçekleştirilecek karşılaşma, İspanya LaLiga’nın 10. haftasında iki takımın sezon içindeki ilk buluşması olacak. Barcelona, taraftarı önünde sahaya çıkarken Real Madrid ise deplasmanda alacağı sonuçla lig yarışında avantaj elde etmek için mücadele edecek. Yıldız futbolcuların performansları, teknik direktörlerin tercihleri ve açıklanacak kadrolar, maç öncesinde futbolseverlerin yakından takip edeceği başlıklar arasında bulunuyor. Barcelona Real Madrid maçını hangi kanal verecek? Barcelona Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar…

EL CLASİCO MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İspanya LaLiga’nın 2026-2027 sezonunda Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek El Clasico için geri sayım başladı. İki ezeli rakip, 25 Ekim 2026 Pazar günü ligin 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Barcelona’nın sahası Spotify Camp Nou’da oynanacak mücadele, sezonun ilk El Clasico buluşması olarak futbol gündemindeki yerini aldı. İspanya futbolunun iki köklü kulübü, ligdeki puan mücadelesinin yanı sıra tarihi rekabetin getirdiği prestij için de sahaya çıkacak.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşmalar, kulüplerin geçmişten bugüne uzanan rekabeti, kazandıkları kupalar ve yetiştirdikleri yıldız futbolcularla dünya futbolunun en fazla takip edilen maçları arasında bulunuyor. İki takımın lig yarışında birbirleriyle karşılaşması, alınacak sonucun puan tablosundaki etkisini de önemli hâle getiriyor. Barcelona kendi sahasında taraftar desteğiyle mücadele edecek, Real Madrid ise deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Karşılaşmada futbolcuların performanslarının yanı sıra teknik direktörlerin taktik tercihleri de belirleyici başlıklar arasında yer alacak. Takımların sahaya hangi oyuncularla çıkacağı, orta sahadaki mücadele ve hücum hattındaki tercihler maç öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. LaLiga’nın 10. haftasında oynanacak mücadele, her iki takımın sezon hedefleri açısından yakından izlenecek.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Real Madrid maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. LaLiga’nın 2026-2027 sezonunun 10. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşma, Barcelona’nın ev sahipliğinde Spotify Camp Nou’da düzenlenecek. Mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Sezonun ilk El Clasico karşılaşması olması nedeniyle Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele, lig yarışının önemli karşılaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Barcelona, kendi sahasında oynayacağı maçta taraftarının desteğini arkasına alacak. Real Madrid ise deplasmanda rakibine karşı mücadele ederek ligdeki puan yarışında avantaj sağlamaya çalışacak. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın sezonun geri kalanındaki hedefleri açısından da yakından takip edilecek.

BARCELONA REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid karşılaşmasının Türkiye’deki S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler S Sport yayınını tercih edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Mücadeleyi şifresiz izlemek için abonelik gerekmektedir.

El Clasico karşılaşmasını başka ülkelerden takip etmek isteyen futbolseverler için de çeşitli yayın seçenekleri listeleniyor.

Barcelona Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

Azerbaycan: TV NET

TV NET Avusturya: DAZN Austria

DAZN Austria Arjantin: DGO

DGO Bulgaristan: MAX Sport 4

MAX Sport 4 Danimarka: TV2 Play

TV2 Play Hollanda: Ziggo Sport

Ziggo Sport Kolombiya: DIRECTV Sports

DIRECTV Sports İtalya: Italia 1

BARCELONA REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11 kadroları da belli oldu. Barcelona Real Madrid muhtemel 11’ler şöyledir:

Barcelona muhtemel 11: J. Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart; Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Arda Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe