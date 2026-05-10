Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta Arda Güler oynayacak mı? Barcelona Real Madrid canlı yayın kanalı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Barcelona Real Madrid mücadelesi, La Liga’da sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında öne çıkıyor. Liderlik koltuğunda bulunan Barcelona, 34 hafta sonunda topladığı 88 puanla zirvede yer alırken, ikinci basamaktaki Real Madrid ise 77 puanla takibini sürdürüyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan temsilcisi, ligde oynadığı son 10 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Real Madrid ise son yıllarda Barcelona karşısında önemli zaferler elde etti. Eflatun-beyazlı ekip, rakibiyle yaptığı son 12 La Liga maçının sekizini kazanmayı başardı. Sezonun ilk devresinde oynanan mücadelede Barcelona, deplasmanda Real Madrid’i 4-0 mağlup etmişti.
La Liga’nın 35’inci hafta karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, 10 Mayıs Pazar günü saat 22.00’de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Barcelona’da sakatlığı süren Lamine Yamal mücadelede forma giyemeyecek. Real Madrid cephesinde ise Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, Federico Valverde, Rodrygo ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Rashford, Fermin, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Pitarch, Bellingham, Vinicius, Mbappe.
Bu Clásico’nun sportif açıdan taşıdığı önem tarihi seviyeye ulaştı; çünkü Barcelona, ligde 11 puanlık farkla lider durumda bulunurken tarihinde ilk kez Real Madrid karşısında oynayacağı maçta La Liga şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileme ihtimaline sahip. Elde edilecek bir galibiyet yalnızca Katalan ekibini 2025-26 sezonunun şampiyonu yapmayacak, aynı zamanda iki kulüp arasındaki resmi maçlarda tüm zamanların galibiyet sayısını 106’ya eşitleyecek. Real Madrid ise yıldız golcüsü Kylian Mbappe’den yoksun şekilde sahaya çıkacak. Fransız forvetin, Cumartesi günkü son antrenmanda fiziksel rahatsızlık hissetmesinin ardından Alvaro Arbeloa’nın kadrosuyla seyahat etmediği belirtildi. Bu eksiklik, Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarını ertelemek isteyen konuk ekibin en önemli hücum kozundan mahrum kalmasına neden oluyor. Ev sahibi ekip adına teknik olarak beraberlik de şampiyonluğu garantilemek için yeterli görülse de, hedef yine net bir galibiyet olacak.