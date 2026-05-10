Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta Arda Güler oynayacak mı? Barcelona Real Madrid canlı yayın kanalı

Barcelona Real Madrid karşılaşmasıyla La Liga’nın 35’inci hafta mücadelesi futbol tutkunlarıyla buluşacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan şekillendirecek El Clasico öncesinde Barcelona, ezeli rakibini yenmesi halinde kupayı ilan etme fırsatı elde edecek. Son dönemde iki ekip arasında oynanan mücadelelerde gol sayısının fazla olması dikkat çekerken, Real Madrid son 12 La Liga El Clasico’sunun sekizinden galibiyetle ayrıldı. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 18:06

mücadelesi, ’da sezonun kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında öne çıkıyor. Liderlik koltuğunda bulunan Barcelona, 34 hafta sonunda topladığı 88 puanla zirvede yer alırken, ikinci basamaktaki Real Madrid ise 77 puanla takibini sürdürüyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan temsilcisi, ligde oynadığı son 10 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Real Madrid ise son yıllarda Barcelona karşısında önemli zaferler elde etti. Eflatun-beyazlı ekip, rakibiyle yaptığı son 12 La Liga maçının sekizini kazanmayı başardı. Sezonun ilk devresinde oynanan mücadelede Barcelona, deplasmanda Real Madrid’i 4-0 mağlup etmişti.

HABERİN ÖZETİ

La Liga'da lider Barcelona, 35. hafta maçında takipçisi Real Madrid'i ağırlayacak ve olası bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip.
Barcelona, 34 hafta sonunda 88 puanla lider, Real Madrid ise 77 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Barcelona ligde oynadığı son 10 maçı kazandı.
Real Madrid, son 12 La Liga maçının sekizini Barcelona'ya karşı kazandı.
Sezonun ilk devresindeki maçı Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Maç, 10 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Barcelona'dan Lamine Yamal ve Real Madrid'den Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, Federico Valverde, Rodrygo ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga’nın 35’inci hafta karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, 10 Mayıs Pazar günü saat 22.00’de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Barcelona’da sakatlığı süren Lamine Yamal mücadelede forma giyemeyecek. Real Madrid cephesinde ise Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, Federico Valverde, Rodrygo ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Rashford, Fermin, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Pitarch, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

NEFESLER TUTULDU

Bu Clásico’nun sportif açıdan taşıdığı önem tarihi seviyeye ulaştı; çünkü Barcelona, ligde 11 puanlık farkla lider durumda bulunurken tarihinde ilk kez Real Madrid karşısında oynayacağı maçta La Liga şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileme ihtimaline sahip. Elde edilecek bir galibiyet yalnızca Katalan ekibini 2025-26 sezonunun şampiyonu yapmayacak, aynı zamanda iki kulüp arasındaki resmi maçlarda tüm zamanların galibiyet sayısını 106’ya eşitleyecek. Real Madrid ise yıldız golcüsü Kylian Mbappe’den yoksun şekilde sahaya çıkacak. Fransız forvetin, Cumartesi günkü son antrenmanda fiziksel rahatsızlık hissetmesinin ardından Alvaro Arbeloa’nın kadrosuyla seyahat etmediği belirtildi. Bu eksiklik, Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarını ertelemek isteyen konuk ekibin en önemli hücum kozundan mahrum kalmasına neden oluyor. Ev sahibi ekip adına teknik olarak beraberlik de şampiyonluğu garantilemek için yeterli görülse de, hedef yine net bir galibiyet olacak.

