Barcelona'nın eski kalecisi Bravo geri dönmek istiyor!
LaLiga devi Barcelona'nın eski kalecisi Claudio Bravo, Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından takıma geri dönmek istediğini açıkladı.
Futbola veda eden Şilili kaleci Claudio Bravo, eski takımı Barcelona yönetimine mesaj gönderdi.
Barcelona'da Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Katalan temsilcisi, Stegen'in sakatlığı sonrası takıma yeni bir kaleci transferi yapmayı planladığı iddia edildi.
"OYNAMAYA HAZIRIM"
Stegen'den gelen kötü haber sonrası çalışmalara başlayan Barcelona'ya sürpriz bir mesaj geldi. Katalan devinin eski kalecisi Claudio Bravo, "Barcelona beni çağırırsa oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.
41 yaşındaki Bravo, Real Betis ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ağustos ayında futbol kariyerini noktalamıştı.
Bravo, 2014-2016 yılları arasında Barcelona ile 75 maça çıkmıştı.