Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, 25. şampiyonluk sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özel günler yaşadıklarını belirten Barış Alper Yılmaz, buraya kadar ki sürecin kolay olmadığını söyledi.
Galatasaray'da şampiyonluk açıklamaları gelmeye devam ediyor. Barış Alper Yılmaz, 25. şampiyonluk sonrasında duygularını ifade etti.
"Gerçekten kolay olmadı. 11 aydır çalışıyoruz. Mental olarak fizik olarak hep hazır olmamız gerekiyor. Hepimizin adına kolay olmadı. Baktığınız zaman galibiyet alıyoruz ama dışarda çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz hem fiziksel hem mental. Benim de 3. şampiyonluğum oldu. Zaman o kadar hızlı geçti ki kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun."
"Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir duygu. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum."