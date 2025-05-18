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 | Burak Ayaydın

Barış Alper Yılmaz: "Değerini bilmemiz gerekiyor"

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, 25. şampiyonluk sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özel günler yaşadıklarını belirten Barış Alper Yılmaz, buraya kadar ki sürecin kolay olmadığını söyledi.

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Barış Alper Yılmaz:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 22:00

Galatasaray'da şampiyonluk açıklamaları gelmeye devam ediyor. Barış Alper Yılmaz, 25. şampiyonluk sonrasında duygularını ifade etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

"Gerçekten kolay olmadı. 11 aydır çalışıyoruz. Mental olarak fizik olarak hep hazır olmamız gerekiyor. Hepimizin adına kolay olmadı. Baktığınız zaman galibiyet alıyoruz ama dışarda çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz hem fiziksel hem mental. Benim de 3. şampiyonluğum oldu. Zaman o kadar hızlı geçti ki kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun."

VICTOR OSIMHEN'DEN TRANSFER KONUSUNA BELİRSİZ YANIT

"Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir duygu. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum."

Barış Alper Yılmaz: "Değerini bilmemiz gerekiyor"

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Milli oyuncunun, gelecek yaz döneminde Premier Lig'e gitmesi bekleniyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#barış alper yılmaz
#galatasaray şampiyon
#Spor
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