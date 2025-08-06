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 | Baran Aksoy

Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak

Galatasaray, yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey taktiği uygulamaya hazırlanıyor. Milli futbolcuya Avrupa'nın birçok kulübünden teklif geldiği öğrenilirken sarı-kırmızılı yönetimin 25 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini katlyacağını düşünüyor...

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Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:56

’ın son dönemde oynadığı oyunla parlayan yıldızı haline gelen , döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Almanya’dan , İtalya’dan ve İngiltere’den West Ham ile Sunderland’in ilgilendiği Barış Alper için sarı-kırmızılı kulüp, bir plan yaptı.

Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak

25 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini artıracağını düşünen Galatasaray yönetiminin yüksek bir teklif gelirse görüşmelere açık olacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak

CİMBOM'DAN SACHA BOEY TAKTİĞİ

2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro’luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkması için o dönemde satılmamıştı. Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında dikkat çeken Boey, sezonun devre arasında 30 milyon Euro bedelle Bundesliga’ya transfer olmuştu. Barış Alper için de benzer bir yol izleyen teknik heyet ve yönetim, her ihtimale karşı alternatifini belirledi.

Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak

BARIŞ'IN ALTERNATİFİ DE HAZIR

Bayern Münih’ten Kingsley Coman, Barış Alper’in olası ayrılığı durumunda düşünülen isimlerden biri. Sarı-kırmızılı ekip, 10 Temmuz 2021’de transfer ettiği Barış Alper için Ankara Keçiörengücü’ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Ayrıca, başkent temsilcisinin sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak
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#galatasaray
#transfer
#west ham united
#barış alper yılmaz
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#leipzig
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#Spor
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