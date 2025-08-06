Barış Alper Yılmaz için plan hazır! Galatasaray Sacha Boey taktiği uygulayacak

Galatasaray’ın son dönemde oynadığı oyunla parlayan yıldızı haline gelen Barış Alper Yılmaz, transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Almanya’dan Leipzig, İtalya’dan Atalanta ve İngiltere’den West Ham ile Sunderland’in ilgilendiği Barış Alper için sarı-kırmızılı kulüp, bir plan yaptı.

25 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini artıracağını düşünen Galatasaray yönetiminin yüksek bir teklif gelirse görüşmelere açık olacağı öğrenildi.

CİMBOM'DAN SACHA BOEY TAKTİĞİ

2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro’luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkması için o dönemde satılmamıştı. Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında dikkat çeken Boey, sezonun devre arasında 30 milyon Euro bedelle Bundesliga’ya transfer olmuştu. Barış Alper için de benzer bir yol izleyen teknik heyet ve yönetim, her ihtimale karşı alternatifini belirledi.

BARIŞ'IN ALTERNATİFİ DE HAZIR

Bayern Münih’ten Kingsley Coman, Barış Alper’in olası ayrılığı durumunda düşünülen isimlerden biri. Sarı-kırmızılı ekip, 10 Temmuz 2021’de transfer ettiği Barış Alper için Ankara Keçiörengücü’ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Ayrıca, başkent temsilcisinin sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor.