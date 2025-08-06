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 | Murat Makas

Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı

Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz futbolda idolünü açıkladı. Yıldız oyuncu milli takım ile ilgili de düşüncelerini anlattı.

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Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 16:40

’ın yıldız oyuncusu sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılı değerlendirdi ve futbolda idolünü açıkladı.

Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı

Kariyerindeki en unutamadığı maça değinen Barış Alper, "Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı

RONALDO'YU İDOL GÖRÜYOR

Portekizli yıldız 'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli takımda forma giydiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:
"Milli takımın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da fark etmiyor. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum."

Barış Alper Yılmaz idolünü açıkladı

Gelecek hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, "Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak." dedi.

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#cristiano ronaldo
#barış alper yılmaz
#milli takım
#şampiyonluk
#Spor
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