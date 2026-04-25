Trendyol Süper Lig'in 31. haftası RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçıyla başladı. Konferans Ligi'ne katılmayı hedefleyen ev sahibi ekip, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla 5'inci sıradaki Başakşehir puanını 51'e yükseltirken, 13'üncü sıradaki Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

HABERİN ÖZETİ Başakşehir Avrupa aşkına: Kasımpaşa'yı farklı geçti RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Başakşehir, 5. dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bertuğ Yıldırım, 22. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, 44. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Selke 81. dakikada ve Shomurodov 87. dakikada attığı gollerle maçın skorunu 4-0'a getirdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇA GOLLE BAŞLADI

RAMS Başakşehir henüz 5. dakikada öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

BERTUĞ YILDIRIM SAHNEDE

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

58. dakikada Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

SON 10 DAKİKADA FARK AÇILDI

81. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü golü buldu. Soldan Brnic'in ortasında Selke'nin altıpasın içinde bekletmeden çıkardığı şutta top filelere gitti: 3-0.

87. dakikada turuncu-lacivertli ekip, 4 farklı üstünlük yakaladı. Brnic'in soldan kullandığı kornerde Shomurodov'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.