Başakşehir Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Başakşehir’de gol düellosu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekip, 36. dakikada Selke'nin attığı golle öne geçti.
Beşiktaş, 43. dakikada Oh ile skora dengeyi getiren golü buldu.
Siyah-beyazlılar, 58. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golle geri geldi. Asisti ilk golün sahibi Oh yaptı.
Başakşehir, 88. dakikada Bertuğ ile skoru eşitliği sağladı. Son sözü 90+7. dakikada Mustafa Hekimoğlu söyledi.
Bu sonuçla birlikte 8 maçlık yenilmeme serisi sona eren Başakşehir 33 puanda kaldı. Beşiktaş ise 40 puana çıktı.
Nuri Şahin'in öğrencileri, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi sahasında konuk edecek.