Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı anlatım

10 Kasım 2024 19:03 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:26

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

8'🚫Rafa Silva şutunda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi.

14'🚫Piatek'in şutu üstten auta gitti.

11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy.

HAKEM KADROSU

Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görev alacak.