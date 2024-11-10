Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
8'🚫Rafa Silva şutunda kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi.
14'🚫Piatek'in şutu üstten auta gitti.
11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Crespo, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy.
HAKEM KADROSU
Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görev alacak.