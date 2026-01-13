Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünün maç programına göre Boluspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal da belli oldu.

BAŞAKŞEHİR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 15.30'da başlayan maç A Spor kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

BOLUSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Boluspor Başakşehir karşılaşması a Spor kanalında canlı olarak izlenebilecek. Günün programına göre birçok müsabaka bugün oynanacak.

ZTK'da bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle:

13 Ocak Salı

Alanyaspor – Fatih Karagümrük → 13.00

Başakşehir – Boluspor → 15.30

Gaziantep FK – Kocaelispor → 18.00

Fethiyespor – Galatasaray → 20.30



14 Ocak Çarşamba

Aliağa Futbol – Samsunspor → 13.00

Antalyaspor – Gençlerbirliği → 15.30

İstanbulspor – Trabzonspor → 18.00

Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe → 20.30

15 Ocak Perşembe

Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor → 13.00

Eyüpspor – Iğdır FK → 15.30

Bodrum FK – Konyaspor → 18.00

Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü → 20.30

