Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün 15.30'da Başakşehir Boluspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka başlarken taraftarlar maçı canlı olarak nereden izleyebilirim araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:38

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünün maç programına göre Boluspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın yayınlandığı kanal da belli oldu.

BAŞAKŞEHİR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 15.30'da başlayan maç A Spor kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları

BOLUSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Boluspor Başakşehir karşılaşması a Spor kanalında canlı olarak izlenebilecek. Günün programına göre birçok müsabaka bugün oynanacak.

Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları

ZTK'da bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle:

13 Ocak Salı
Alanyaspor – Fatih Karagümrük → 13.00
Başakşehir – Boluspor → 15.30
Gaziantep FK – Kocaelispor → 18.00
Fethiyespor – Galatasaray → 20.30

Başakşehir Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? ZTK’da ikinci hafta maçları


14 Ocak Çarşamba
Aliağa Futbol – Samsunspor → 13.00
Antalyaspor – Gençlerbirliği → 15.30
İstanbulspor – Trabzonspor → 18.00
Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe → 20.30
15 Ocak Perşembe
Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor → 13.00
Eyüpspor – Iğdır FK → 15.30
Bodrum FK – Konyaspor → 18.00
Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü → 20.30

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.