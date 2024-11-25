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Başakşehir, FC Petrocub maçının hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 22:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:17
Başakşehir, FC Petrocub maçının hazırlıklarına devam etti!

UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Moldova ekibi FC Petrocub ile karşılaşacak Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan​ yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir​, yarın yapacağı idmanla FC Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürecek.

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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