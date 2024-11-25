Başakşehir, FC Petrocub maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 22:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:17
UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Moldova ekibi FC Petrocub ile karşılaşacak Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, yarın yapacağı idmanla FC Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com