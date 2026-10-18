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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:25

Başakşehir Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede konuk ekip kötü gidişatını sonlandırmak, ev sahibi ise rakibi karşısında galibiyet almak istiyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Başakşehir Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:25

'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde , sahasında 'yı ağırlayacak. Ligde son iki maçını kaybeden Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında üç puan alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında ise Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Peki, Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Başakşehir Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Gaziantep FK maçının canlı yayın bilgileri için yayıncı kuruluşun güncel yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor. Karşılaşmanın yayın kanalına ilişkin kesin bilgi, beIN Sports'un resmi programı üzerinden takip edilebilir.

Başakşehir Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın hakkına sahip platformun televizyon yayını ve dijital izleme seçeneklerini değerlendirebilir. Yayın kanalı ve çevrim içi izleme ayrıntıları için resmi yayın duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

Başakşehir Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK'DA HEDEF KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK

Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve Fuat Bavuk, maç kadrosunda yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Abena ise Başakşehir karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek.

BAŞAKŞEHİR İLE GAZİANTEP FK 15. KEZ KARŞILAŞACAK

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 14 lig maçının 9'unu Başakşehir kazanırken, Gaziantep FK 4 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 25 gol kaydederken Gaziantep FK, rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, 22 Aralık 2025'te sahasında oynanan mücadeleyi 5-1, 16 Mayıs 2026'da Gaziantep'te yapılan karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Gaziantep FK, Başakşehir karşısındaki son galibiyetini 23 Kasım 2024'te sahasında oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

ETİKETLER
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#rams başakşehir
#Başakşehir Fatih Terim Stadı
#Alpaslan Şen
#Spor
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