Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Başakşehir Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 4 farklı galibiyet Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı evinde 4-0 mağlup etti. Başakşehir'in gollerini Shomurodov (2), Bertuğ ve Davie Selke attı. Kasımpaşa'da Rodrigo Becão 44. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Başakşehir puanını 51'e çıkardı. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 4-0’lık sonuçla kazandı.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada Shomurodov’un attığı golle öne geçti. Bertuğ, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Kasımpaşa’da Rodrigo Becão, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.

Maçın son golünü ise 87. dakikada Shomurodov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 51’e çıkardı.

Ligde üç maç aranın ardından mağlup olan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligde gelecek hafta Kocaelispor’u sahasında konuk edecek.

Nuri Şahin’in öğrencileri ise Fenerbahçe SK deplasmanına gidecek.