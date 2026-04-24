Başakşehir Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 4 farklı galibiyet

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 4-0’lık sonuçla kazandı.
Ev sahibi ekip, 5. dakikada Shomurodov’un attığı golle öne geçti. Bertuğ, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Kasımpaşa’da Rodrigo Becão, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.
Maçın son golünü ise 87. dakikada Shomurodov kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 51’e çıkardı.
Ligde üç maç aranın ardından mağlup olan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligde gelecek hafta Kocaelispor’u sahasında konuk edecek.
Nuri Şahin’in öğrencileri ise Fenerbahçe SK deplasmanına gidecek.