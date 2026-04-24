Başakşehir Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 4 farklı galibiyet

İstanbul Başakşehir FK, Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında konuk ettiği Kasımpaşa SK’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Başakşehir’in üç hücum oyuncusu da gol sevinci yaşarken, Eldor Shomurodov attığı iki golle ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı ve 22 gollü Paul Onuachu’ya yaklaştı. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa’nın üç maçlık puan alma serisi sona ermiş oldu. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise Avrupa hedefini sürdürmeye devam etti.

Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı evinde 4-0 mağlup etti.
Başakşehir'in gollerini Shomurodov (2), Bertuğ ve Davie Selke attı.
Kasımpaşa'da Rodrigo Becão 44. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 51'e çıkardı.
Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 4-0’lık sonuçla kazandı.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada Shomurodov’un attığı golle öne geçti. Bertuğ, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Kasımpaşa’da Rodrigo Becão, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, 81. dakikada Davie Selke’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.

Maçın son golünü ise 87. dakikada Shomurodov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 51’e çıkardı.

Ligde üç maç aranın ardından mağlup olan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligde gelecek hafta Kocaelispor’u sahasında konuk edecek.

Nuri Şahin’in öğrencileri ise Fenerbahçe SK deplasmanına gidecek.

