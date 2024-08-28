Başakşehir - St. Patrick's maçı canlı anlatım

28 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:47

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir kritik virajda.

0-0'ın rövanşında Başakşehir ile St. Patrick's karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan maçı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Balazs Berke yönetiyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson.

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı...

5' St. Patrick's atağında Elbouzedi'nin pasıyla Başakşehir penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Melia'nın vuruşunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

7' Başakşehir'de sakatlanan Duarte'nin yeribe Kemen oyuna girdi.

8' Berkay'ın ara pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından yerden şutunda top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

26' Melia, sol çaprazdan Başakşehir ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

29' St. Patrick's savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Berkay, kaleciden sıyrıldı ve dar açıdan vuruşunu yaptı ancak Sjöberg topu çizgiden çevirdi.

36' Başakşehir'de Davidson rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.