Başakşehir Trabzonspor maç skoru kaç kaç? ZTK çeyrek finale kim yükseldi?

Başakşehir ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-2 kazandı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri; Felipe Augusto (6'), Mustafa Eskihellaç (69'), Paul Onuachu (84') ve Ozan Tufan (85') attı.

Başakşehir'in ise golleri; Nuno da Costa (46') ve Brnic'ten (69') geldi.

Bu skorun ardından Trabzonspor, grubu 9 puanla 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise grubu 6 puanla 4. basamakta bitirerek kupaya veda etti.