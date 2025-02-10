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 | Burak Ayaydın

Başakşehir'den Çin'e! Brezilyalı'dan sürpriz transfer

Başakşehir forması giyen Davidson, Çin Süper Ligi'ne transfer oldu.

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Başakşehir'den Çin'e! Brezilyalı'dan sürpriz transfer
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 13:56

Tam 1 yıl önce geldiği Başakşehir'den bugün ayrılan Davidson, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC'ye transfer oldu.

HOŞ GELDİN DAVIDSON DA LUZ PEREIRA | İstanbul Başakşehir FK

AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Başakşehir formasıyla bu sezon 33 maça çıkan deneyimli hücumcu, 5 gollük katkı sağladı. 

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#Futbol
#başakşehir
#transfer dönemi
#Spor
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