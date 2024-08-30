Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:09
Son dakika haberi: Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım Başakşehir oldu. RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje oldu.
UEFA Avrupa Ligi kura heyecanı yaşandıktan sonra gözler UEFA Konferans Ligi'ndeki kura çekimine çevrildi. Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olarak Başakşehir kaldı. Başakşehir'in rakipleri Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ
Kopenhag (D)
Heidenheim (E)
Rapid Wien (E)
Cercle Brugge (D)
Petrocub (E)
Celje (D)
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.
Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı