Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

30 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:09

UEFA Avrupa Ligi kura heyecanı yaşandıktan sonra gözler UEFA Konferans Ligi'ndeki kura çekimine çevrildi. Trabzonspor'un elenmesiyle UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olarak Başakşehir kaldı. Başakşehir'in rakipleri Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ

Kopenhag (D)

Heidenheim (E)

Rapid Wien (E)

Cercle Brugge (D)

Petrocub (E)

Celje (D)

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konferans Ligi mücadelesi 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.

Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.