Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek futbol turnuvası, 9 hafta sürecek. Medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk için mücadele edecek.

HABERİN ÖZETİ BasınCup 2026 için nefesler tutuldu Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde medya kuruluşlarının katıldığı ve 9 hafta sürecek futbol turnuvası için kura çekimi yapıldı. Turnuva 9 hafta sürecek. Medya kuruluşlarından 21 takım 4 grupta mücadele edecek. Turnuva 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Kura çekimi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Eyüp Debik ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. A Grubu'nda NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk yer alıyor. B Grubu'nda Yeni Şafak, Akit TV, TV Net, XTG, GZT, Tivibu Spor yer alıyor. C Grubu'nda AA, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International yer alıyor. D Grubu'nda Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya yer alıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Eyüp Debik ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından açıklamada bulunan Debik tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyonun medya mensupları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

FİNAL MAÇI 7 HAZİRAN'DA

Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk

B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, TV Net, XTG, GZT, Tivibu Spor

C Grubu: AA, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International

D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya