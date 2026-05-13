Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

BasınCup’ta son 16 turu heyecanı başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup’ta son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
BasınCup’ta son 16 turu heyecanı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 17:03

Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım gruplardan çıkma mücadelesi verdi. Grup aşamasında Habertürk, TYT Türk, GZT, Kontraspor ve TürkMedya aldığı sonuçlarla organizasyona veda ederken eşleşmeleri belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

BasınCup’ta son 16 turu heyecanı başlıyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Medya kuruluşlarının katıldığı 9 haftalık BasınCup'ta grup aşaması sona erdi ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Turnuva toplam 9 hafta sürecek.
Grup aşamasında Habertürk, TYT Türk, GZT, Kontraspor ve TürkMedya organizasyona veda etti.
A Grubu'nu NTV lider tamamlarken, Haber Global, Beyaz Futbol ve İletişim Platformu da üst tura yükseldi.
B Grubu'ndan XTG Spor ikinci sırada, C Grubu'ndan ise Anadolu Ajansı, TRT World Press, TRT International ve DHA gruplardan çıktı.
Son 16 turu eşleşmeleri yapıldı ve final müsabakası 7 Haziran'da oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

BASIN TURNUVASI’NDA SON 16 TURU BAŞLIYOR

Medya kurumlarının kıran kırana mücadele ettiği BasınCup’ta son 16 turu karşılaşmaları başlıyor.

A Grubu’nu zirvede tamamlayan NTV 5’te 5’le yoluna devam ederken Haber Global, Beyaz Futbol ve İletişim Platformu son 16 turuna yükselmeyi başardı.

B Grubu’nun iddialı takımlarından XTG Spor, ikinci sırada üst tura yükselirken çeyrek final için HaberGlobal ile kozlarını paylaşacak. Grubun bir diğer iddialı takımı Yeni Şafak ise İletişim Platformu ile oynayacak.

C Grubu’nda ise Anadolu Ajansı, TRT World Press, TRT International ve DHA gruplardan çıkarak son 16 turuna yükseldi.

D Grubu'nu Turkuvaz Medya zirvede tamamlarken, Tivibu Spor, TRT İç Yapımlar ve CNBC-E üst tura çıkmayı başardı.

BASINCUP SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Haber Global - XTG Spor

TRT International - Tivibu Spor

İletişim Platformu - Yeni Şafak

DHA - Turkuvaz Medya

NTV- Akit Medya

Anadolu Ajansı - CNBC-E

Beyaz Futbol - TV Net

TRT World Press - TRT İç Yapımlar

FİNAL MÜSABAKASI 7 HAZİRAN’DA OYNANACAK

Organizasyonunun, medya mensupları arasında dayanışmayı artırması ve kurumlar arası iletişime katkı sağlaması hedefleniyor. Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

ETİKETLER
#Son 16 turu
#Futbol Turnuvası
#Basın Kupası
#Medya Turnuvası
#Haber Global
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.