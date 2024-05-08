Başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi: Birçok kez ifade ettiğim gibi...

08 May 2024 13:32 - Güncelleme : 08 May 2024 13:48

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili hakkında çıkan haberlere ilgili bir açıklama yaptı.



Son günlerde kendisiyle ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumların bulunduğunu belirten Yıldırım, bu iddiaların manipüle edici olduğunu aktardı.

"BUNU BİZZAT KAMUOYUYLA PAYLAŞIRIM"

Yıldırım açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim"