Başkan seçilen Serdal Adalı'ya tebrik mesajları peş peşe geldi!

29 Aralık 2024 23:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:48

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

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TFF​, Beşiktaş​ Kulübü başkanlığına yeni seçilen Serdal Adalı​ için tebrik mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Spor camiasından yapılan tebrik paylaşımları ise şu şekilde:

Fenerbahçe: Beşiktaş JK’nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı’yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz.

Başakşehir​ Başkanı Göksel Gümüşdağ: Beşiktaş JK Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dilerim.

Samsunspor: Beşiktaş A.Ş.’nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı’yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz.

Kasımpaşa: Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz.