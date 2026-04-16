Bayern Münih Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler’in harika golleri yetmedi

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş mücadelelerinin heyecanı sürdü. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında sahasında Real Madrid’i konuk etti.
Karşılaşma, 89 ve 90+4. dakikalarda Alman temsilcisinin bulduğu gollerle 4-3 Bayern Münih üstünlüğüyle tamamlandı ve ilk maçı da kazanan Alman ekibi toplamda 6-4’lük sonuçla yarı finale çıkan taraf oldu.
Manuel Neuer’in hatalı pasında topu kazanan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
Golden sonra hızlı reaksiyon gösteren Bayern Münih, Aleksandar Pavlović’in 6. dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi.
Real Madrid’in 29. dakikada ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, etkileyici bir şutla Manuel Neuer’i bir kez daha geçerek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.
Bayern Münih’te Harry Kane, 38. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmada yeniden eşitliği sağladı.
Real Madrid’de 42. dakikada sahne alan Kylian Mbappé skoru 3-2’ye taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Real Madrid’de 62. dakikada oyuna dahil olan Eduardo Camavinga, 78 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bayern Münih, 89. dakikada Luis Díaz’ın golüyle skoru 3-3’e getirdi. Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada sahneye çıkan Michael Olise, kaydettiği golle maçın skorunu belirledi: 4-3.
İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern, toplamda 6-4’lük skorla adını yarı finale yazdırdı.
Real Madridli oyuncular bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Slavko Vinčić’e yoğun itirazda bulundu. Bu sırada milli futbolcu Arda Güler, son düdük sonrasında kırmızı kart gördü.