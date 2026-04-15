Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı hangi kanalda?

Bayern Munich ile Real Madrid, yarı final bileti almak amacıyla sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun en saygın organizasyonu olan UEFA Champions League'nde çeyrek final heyecanı zirveye ulaştı. İlk karşılaşmada deplasmanda üstünlüğü ele geçiren Alman ekibi, bu kez taraftarı önünde turu garantileme hedefi taşırken; İspanyol temsilcisi ise geri dönüş arayışında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 13:08
|
UEFA 'nde dikkatler, çeyrek final rövanşında oynanacak - dev mücadelesine çevrilmiş durumda. Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği maç öncesinde “Bayern Münih - Real Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz yayınlanacak mı? Şampiyonlar Ligi canlı yayın hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından duyurulan takvime göre Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kritik mücadele Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena’da oynanacak. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği dev maç, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, yayın hakları çerçevesinde Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya’da oynanan ilk mücadelede rakibini 2-1’lik skorla geçen Bayern Münih, rövanş karşılaşmasına avantajlı bir konumda çıkacak. Ancak Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi geçmişindeki geri dönüş performanslarıyla öne çıkan bir takım olarak sahada yer alacak. Mücadele, Tabii platformu aracılığıyla yayınlanacağından şifreli şekilde izleyiciyle buluşacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili platforma aktif üyeliklerinin bulunması gerekiyor.”

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#bayern münih
#real madrid
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.