Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkatler, çeyrek final rövanşında oynanacak Bayern Münih - Real Madrid dev mücadelesine çevrilmiş durumda. Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği maç öncesinde “Bayern Münih - Real Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Bayern Münih Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz yayınlanacak mı? Şampiyonlar Ligi canlı yayın hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından duyurulan takvime göre Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kritik mücadele Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena’da oynanacak. Futbolseverlerin ilgiyle beklediği dev maç, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, yayın hakları çerçevesinde Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya’da oynanan ilk mücadelede rakibini 2-1’lik skorla geçen Bayern Münih, rövanş karşılaşmasına avantajlı bir konumda çıkacak. Ancak Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi geçmişindeki geri dönüş performanslarıyla öne çıkan bir takım olarak sahada yer alacak. Mücadele, Tabii platformu aracılığıyla yayınlanacağından şifreli şekilde izleyiciyle buluşacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili platforma aktif üyeliklerinin bulunması gerekiyor.”