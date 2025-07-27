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 | Burak Ayaydın

Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!

Bayern Münih'ten Leroy Sane sonrasında flaş bir transfer hamlesi geldi. Alman devi, Liverpoollu Luis Diaz için 75 milyon Euroluk bir süreç başlattı.

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Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 20:10

'te transfer sezonu sürprizlerle devam ediyor. İlk olarak Leroy Sane ile yollarını ayıran ve ardından da Jamal Musiala sakatlığıyla baş başa kalan kırmızı beyazlılar, an itibarıyla ise yıldız transferi için harekete geçti.

BAYERN MUNIH'TEN 75 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern, Liverpoollu ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca da sürpriz hamlenin 75 milyon Euroya gerçekleşeceği düşünülürken, esasen ise kısa süre içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!

LUIS DIAZ VE LIVERPOOL PERFORMANSI

Porto'dan geldiği 'da toplam 148 mücadelede yer alan yıldız kanat, 41 gol ve 23 asistlik katkı sağlamıştı.

Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL LUIS DIAZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Premier Lig devi, 28 yaşındaki hücumcuyu 54 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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#bayern münih
#liverpool
#luis diaz
#luis diaz
#Transfer Haberleri
#75 milyon euro
#Spor
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