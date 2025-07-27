Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!

İstanbul
Bayern Münih'te transfer sezonu sürprizlerle devam ediyor. İlk olarak Leroy Sane ile yollarını ayıran ve ardından da Jamal Musiala sakatlığıyla baş başa kalan kırmızı beyazlılar, an itibarıyla ise yıldız transferi için harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern, Liverpoollu Luis Diaz ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca da sürpriz hamlenin 75 milyon Euroya gerçekleşeceği düşünülürken, esasen ise kısa süre içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Porto'dan geldiği Liverpool'da toplam 148 mücadelede yer alan yıldız kanat, 41 gol ve 23 asistlik katkı sağlamıştı.