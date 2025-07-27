Bayern Münih'ten 75 milyon Euroluk transfer!

Bayern Münih'te transfer sezonu sürprizlerle devam ediyor. İlk olarak Leroy Sane ile yollarını ayıran ve ardından da Jamal Musiala sakatlığıyla baş başa kalan kırmızı beyazlılar, an itibarıyla ise yıldız transferi için harekete geçti.

BAYERN MUNIH'TEN 75 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern, Liverpoollu Luis Diaz ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca da sürpriz hamlenin 75 milyon Euroya gerçekleşeceği düşünülürken, esasen ise kısa süre içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

LUIS DIAZ VE LIVERPOOL PERFORMANSI

Porto'dan geldiği Liverpool'da toplam 148 mücadelede yer alan yıldız kanat, 41 gol ve 23 asistlik katkı sağlamıştı.