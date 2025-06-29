Belçika Avrupa şampiyonu: Üst üste ikinci zafer!

Belçika, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. 2023 Avrupa Şampiyonası'nı da kazanan Belçika, kıta basketboluna resmen damga vurdu.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika ve İspanya karşılaştı. Rakibini 67-65 ile geçen Belçika, kupaya uzanan taraf oldu.

BELÇİKA YİNE İSPANYA'YI DEVİRDİ

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya, 2023'te olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek yine gümüş madalyada kaldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan).

İspanya: Ortiz 3, Pueyo 11, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Etxarri, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11.

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris.

1. Periyot: 19-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 52-49

https://x.com/EuroBasketWomen/status/1939404421575950398