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Editor
 | Burak Ayaydın

Belçika Avrupa şampiyonu: Üst üste ikinci zafer!

Belçika, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. 2023 Avrupa Şampiyonası'nı da kazanan Belçika, kıta basketboluna resmen damga vurdu.

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Belçika Avrupa şampiyonu: Üst üste ikinci zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 22:58

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika ve İspanya karşılaştı. Rakibini 67-65 ile geçen Belçika, kupaya uzanan taraf oldu.

BELÇİKA YİNE İSPANYA'YI DEVİRDİ

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya, 2023'te olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek yine gümüş madalyada kaldı.

Belçika Avrupa şampiyonu: Üst üste ikinci zafer!

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan).

İspanya: Ortiz 3, Pueyo 11, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Etxarri, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11.

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris.

1. Periyot: 19-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 52-49

https://x.com/EuroBasketWomen/status/1939404421575950398

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAMPİYONADA BRONZ MADALYA KİME GİTTİ?
Fransa'yı 69-54'lük skorla geçen İtalya, turnuvada bronz madalya elde etmişti.
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#2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Fiba Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Spor
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