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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:30

Belçika Milli Futbol Takımı kadro değeri ne kadar? Belçika'nın en değerli oyuncuları

Belçika Millî Futbol Takımı'nın güncel kadrosunda Avrupa futbolunun önemli isimleri yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre 28 oyuncudan oluşan kadronun toplam piyasa değeri yaklaşık 594,80 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kadroda Diego Moreira, Youri Tielemans, Mika Godts ve Senne Lammens yüksek piyasa değerleriyle öne çıkarken Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi deneyimli yıldızlar da takımın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Belçika Milli Futbol Takımı kadro değeri ne kadar? Belçika'nın en değerli oyuncuları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:30

Belçika Millî Futbol Takımı, 2026 'nın ardından yeni döneme girerken genç ve deneyimli oyuncuların bir arada bulunduğu kadrosuyla dikkat çekiyor. Takımın güncel kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen futbolcular bulunuyor. 'nın güncel kadro listesinde de Senne Lammens, , Youri Tielemans, , Loïs Openda ve Charles De Ketelaere gibi isimler yer alıyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI KADRO DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Belçika'nın 28 oyunculuk kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 594,80 milyon euro. Kadronun yaş ortalaması 26,2 olarak hesaplanırken futbolcuların büyük bölümü kariyerini Belçika dışındaki kulüplerde sürdürüyor.

Belçika Milli Futbol Takımı kadro değeri ne kadar? Belçika'nın en değerli oyuncuları

Kadro değerinin oluşmasında özellikle genç oyuncuların yüksek piyasa değerleri dikkat çekiyor. Diego Moreira 45 milyon euroluk değeriyle listenin başında bulunurken Youri Tielemans ve Mika Godts 40'ar milyon euro ile onu takip ediyor. Kaleci Senne Lammens ise 35 milyon euroluk değeriyle kadronun öne çıkan diğer futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

BELÇİKA'NIN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

  • Diego Moreira: 45 milyon euro
  • Youri Tielemans: 40 milyon euro
  • Mika Godts: 40 milyon euro
  • Senne Lammens: 35 milyon euro
  • Charles De Ketelaere: 35 milyon euro
  • Matias Fernandez-Pardo: 35 milyon euro
  • Malick Fofana: 30 milyon euro
  • Zeno Debast: 25 milyon euro
  • Koni De Winter: 25 milyon euro
  • Nathan Ngoy: 25 milyon euro
Belçika Milli Futbol Takımı kadro değeri ne kadar? Belçika'nın en değerli oyuncuları

BELÇİKA'NIN EN DEĞERLİ MEVKİLERİ

Belçika kadrosunda özellikle orta saha ve hücum bölgesindeki oyuncuların piyasa değerleri dikkat çekiyor. Diego Moreira, Youri Tielemans, Mika Godts ve Charles De Ketelaere gibi futbolcuların toplam değerleri kadronun önemli bölümünü oluşturuyor. Kevin De Bruyne'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak listeleniyor. Deneyimli oyuncunun güncel kulübü Napoli ve millî takım forma numarası 7 olarak UEFA kayıtlarında yer alıyor.

Belçika Milli Futbol Takımı kadro değeri ne kadar? Belçika'nın en değerli oyuncuları

Savunma hattında da önemli piyasa değerleri bulunuyor. Zeno Debast, Koni De Winter ve Nathan Ngoy'un her biri 25 milyon euro seviyesinde gösterilirken Maxim De Cuyper 22 milyon, Joaquin Seys ise 20 milyon euro değerinde bulunuyor. Orta sahada Roméo Lavia 22 milyon, Mandela Keita 20 milyon ve Nicolas Raskin 15 milyon euro seviyesinde değer taşıyor.

MevkiÖne çıkan oyuncularPiyasa değeri
KaleciSenne Lammens35 milyon €
StoperZeno Debast25 milyon €
StoperKoni De Winter25 milyon €
Sol bekMaxim De Cuyper22 milyon €
Ön liberoRoméo Lavia22 milyon €
Merkez orta sahaYouri Tielemans40 milyon €
Orta sahaDiego Moreira45 milyon €
On numaraCharles De Ketelaere35 milyon €
Sol kanatMika Godts40 milyon €
SantraforMatias Fernandez-Pardo35 milyon €
SantraforLoïs Openda25 milyon €
SantraforRomelu Lukaku6 milyon €

BELÇİKA KADROSUNDA GENÇ OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Belçika'nın mevcut kadrosunda 21 ve 22 yaşındaki çok sayıda oyuncunun yüksek piyasa değerlerine sahip olması dikkat çekiyor. Mika Godts, Matias Fernandez-Pardo, Malick Fofana, Joaquin Seys ve Mike Penders gibi genç futbolcuların Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesi, kadronun genç oyuncu havuzunu ortaya koyuyor. UEFA'nın güncel Uluslar Ligi kadrosunda da bu isimlerin önemli bölümü yer alıyor.

Genç oyuncuların yanı sıra takımda uzun yıllardır Belçika futbolunun öne çıkan isimleri de bulunuyor. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Leandro Trossard ve Hans Vanaken deneyimli futbolcular arasında yer alıyor. Böylece kadroda farklı yaş gruplarından oyuncular bir arada bulunuyor.

KEVIN DE BRUYNE VE ROMELU LUKAKU'NUN PİYASA DEĞERİ

Belçika'nın deneyimli yıldızları arasında Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku öne çıkıyor. 35 yaşındaki De Bruyne'nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilirken 33 yaşındaki Lukaku'nun değeri 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar oyuncuların kariyerlerinin ilerleyen döneminde olmaları nedeniyle genç futbolculara kıyasla daha düşük seviyede kalıyor.

Buna rağmen iki oyuncu da Belçika Millî Takımı'nın güncel kadrosunda yer almaya devam ediyor. UEFA'nın 2027 Uluslar Ligi kadro kayıtlarında De Bruyne, Lukaku ve Tielemans gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Godts, Fofana ve Fernandez-Pardo gibi genç futbolcular da bulunuyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NIN GÜNCEL KADROSU

Belçika'nın güncel kadrosunda kalede Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders ve Jari De Busser bulunuyor. Savunmada Zeno Debast, Koni De Winter, Nathan Ngoy, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe ve Timothy Castagne yer alıyor. UEFA'nın güncel kadro kayıtları da Lammens, Vandevoordt, Penders, Debast, De Winter, Theate, Mechele ve diğer isimlerin kadroda bulunduğunu doğruluyor.

Orta saha ve hücum hattında ise Roméo Lavia, Mandela Keita, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Diego Moreira, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Mika Godts, Malick Fofana, Leandro Trossard, Dodi Lukébakio, Matias Fernandez-Pardo, Loïs Openda ve Romelu Lukaku bulunuyor. Güncel UEFA kadro listesinde bu isimlerin büyük bölümü yer alırken takımın teknik direktörlüğünü Mark van Bommel yürütüyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI KALECİLERİ

  • Senne Lammens
  • Mike Penders
  • Maarten Vandevoordt
  • Jari De Busser

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI SAVUNMA OYUNCULARI

  • Zeno Debast
  • Koni De Winter
  • Nathan Ngoy
  • Arthur Theate
  • Brandon Mechele
  • Maxim De Cuyper
  • Joaquin Seys
  • Kyriani Sabbe
  • Timothy Castagne

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI ORTA SAHA OYUNCULARI

  • Roméo Lavia
  • Mandela Keita
  • Nicolas Raskin
  • Youri Tielemans
  • Diego Moreira
  • Charles De Ketelaere
  • Kevin De Bruyne
  • Hans Vanaken

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI HÜCUM OYUNCULARI

  • Mika Godts
  • Malick Fofana
  • Leandro Trossard
  • Dodi Lukébakio
  • Matias Fernandez-Pardo
  • Loïs Openda
  • Romelu Lukaku
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ETİKETLER
#UEFA
#kevin de bruyne
#romelu lukaku
#Dünya Kupası
#Belçika Millî Futbol Takımı
#Spor
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