Benfica ilk 11'ini Türkleştiriyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra ikinci Türk yıldızı Fenerbahçe'den alıyor

25 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:23

Benfica milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu transferinden çok memnun kaldı. Gözünü Süper Lig'e çeviren Portekiz ekibi radarına Fenerbahçe'nin milli yıldızını aldı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken sıcak gelişmeler yaşıyor. Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinin haberine göre Benfica, Fenerbahçe'den milli oyuncu İsmail Yüksek'i radarına aldı. Benfica, Ocak ayında orta saha takviyesi olarak Yüsek'i kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, teknik direktör Bruno Lage, başkan Rui Costa'nın onayıyla İsmail Yüksek'in yeteneklerinden etkilenmiş ve transferine olumlu bakıyor.

BENFİCA MAKSİMUM 10 MİLYON TEKLİF EDECEK

Fenerbahçe'nin milli oyuncuyu 12 milyon Euro'ya satmaya açık olduğu ifade edilen haberde, Portekiz temsilcisinin teklifinin ise maksimum 10 milyon Euro olacağı belirtildi.

25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiriyor ve milli takımla da 19 kez sahaya çıktı.

KEREM, LAGE'İN KİLİT OYUNCUSU OLDU

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Bruno Lage'in kilit oyuncusu oldu. Yıldız futbolcu, Portekiz devinde büyük bir etki oluşturdu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızı, söz konusu 19 karşılaşmada 10 gol 5 asistle oynayarak 15 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Kerem'in performansından memnun kalan Benfica, şimdi gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e dikti.