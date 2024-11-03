Benfica maçında minik taraftardan güldüren pankart! Kerem Aktürkoğlu aşkı çevirinin azizliğine uğradı

03 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:59

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve yeni takımında gösterdiği başarılı performansla Portekizli taraftarın gözünü kamaştıran Kerem Aktürkoğlu, takımının son maçında yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Tribünde bir Benfica taraftarının açtığı pankart ise gündem oldu. Minik taraftarın Kerem Aktürkoğlu aşkı çevirinin azizliğine uğrayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

Yeni takımı Benfica​'daki performansıyla göz kamaştıran Kerem Aktürkoğlu​ şovuna devam ediyor. Milli futbolcunun takımı Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Farense ile karşılaştı. Aktürkoğlu takımının 2 golle kazandığı maçta yaptığı asistlerle maça yine damga vurdu.

MİNİK TARAFTARDAN GÜLÜMSETEN 'KEREM' PANKARTI

Öte yandan karşılaşma oynanırken tribünde açılan bir pankart dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun forması isteyen bir Benfica taraftarı, çeviri programının azizliğine uğradı. Minik taraftarın açtığı 'Aktürkoğlu gömeğini ver bana' yazılı karton pankart ekrana yansıdı. Söz konusu pankartı çeviri programı kullanarak hazırladığı tahmin edilen taraftarın 'forma' yerine 'gömeği' şeklinde yaptığı yazım yanlışı ise gülümsetti. Sosyal medyada da gündem olan pankart sempatiyle karşılandı.

ASİSTLERİYLE MAÇI KAZANDIRDI

Öte yandan karşılaşmaya Farense hızlı başladı. Ev sahibi ekip 15. dakikada Poveda'nın golüyle öne geçti. Benfica'nın cevabı ise erken geldi. Dakika 21'i gösterirken ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çalımlarla içeri girdi ve sol tarafta Carreras'a pasını çıkardı. Carreras'ın düzgün ve sert şutu filelerle buluştu. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galibiyet için yüklenen Benfica, rakip kaleyi adeta ablukaya aldı. Konuk ekip aradığı golü 54. dakikada buldu. Angel di Maria'nın ceza sahasına taşıdığı topta pası alan Kerem Aktürkoğlu, kale önündeki müsait arkadaşı Pavlidis'i gördü ve golü attırdı. Mücadelede başka gol olmayınca Benfica sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki asist yapan Aktürkoğlu, takımının geri dönüşüne öncülük eden isim oldu.