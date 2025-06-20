Benfica'da Orkun Kökçü'den sert çıkış: Tansiyon bir anda yükseldi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile Auckland City sahaya çıktı. Orkun Kökçü ve Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage arasındaki flaş tartışma, maçın önüne geçti.

Benfica'da Orkun Kökçü ve Bruno Lage arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıkarıp Renato Sanches ve Schjelderup'u maça aldı. Akabinde ise Orkun, Lage'in kararına sinirlendi ve sahadan çıkarken tepki gösterdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı da Orkun'a karşılık verdi.

https://x.com/DAZN_FR/status/1936151105076973637

TARTIŞMANIN YANI SIRA YAĞMUR SÜRPRİZİ

Karşılaşmanın ilk yarısı sonra erdikten sonra ikinci yarının başında hakem, şiddetli yağış nedeniyle devre arasında maçı bir süreliğine erteledi. Yaklaşık 2.5 saat aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

BENFICA FARKLI KAZANDI

Portekiz temsilcisi rakibini 6-0 yendi ve turnuvada ilk galibiyetini aldı. Benfica'nın gollerini 45+8 ve 90+5'te penaltıdan Angel Di Maria, 53'te Pavlidis, 63'te Sanches, 76 ve 78'de Barreiro attı.

https://x.com/SLBenfica/status/1936156469285794122