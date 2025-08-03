Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönme konusu zora girmiş durumda. Milli yıldız, Benfica yönetiminden veto yedi.

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU'YLA DEVAM EDİYOR

O Jogo'nun haberine göre; Bruma'nın sakatlığı ve transfer hedeflerinde istediğini alamaması sebebiyle Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda tutma kararı aldı. Ayrıca ise özellikle Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu ve transfer etmek istediği iddia edilmişti. Son olarak da geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun, sözleşmesi 2029'da bitecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, Benfica formasıyla 54 maçta 16 gol ve 13 asist yaptı.