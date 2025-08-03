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Editor
 | Burak Ayaydın

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir karar çıktı. Benfica yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecini netleştirdi.

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 19:15

'nun Süper Lig'e dönme konusu zora girmiş durumda. Milli yıldız, yönetiminden veto yedi.

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU'YLA DEVAM EDİYOR

O Jogo'nun haberine göre; Bruma'nın sakatlığı ve transfer hedeflerinde istediğini alamaması sebebiyle Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda tutma kararı aldı. Ayrıca ise özellikle 'nin oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu ve transfer etmek istediği iddia edilmişti. Son olarak da geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun, sözleşmesi 2029'da bitecek.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, Benfica formasıyla 54 maçta 16 gol ve 13 asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kırmızı beyazlılar, 12 milyon Euro bedelle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmıştı.
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ETİKETLER
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#kerem aktürkoğlu
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