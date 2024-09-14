Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ilk maçına golle başladı!

14 Eylül 2024 23:41 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 23:49

Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara karşılaşmasında harika bir gole imza attı. Kökçü'nün verdiği pasta topla buluşan Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk maçında ilk golünü attı.

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında golle tanıştı.

Kerem'in Santa Clara'ya 27. dakikada attığı golün asistini ise yine milli oyuncu Orkun Kökçü yaptı.

Kerem Aktürkoğlu golün ardından klasikleşen Harry Potter sevincini yaptı.

BENFİCA - SANTA CLARA İLK 11'LER

Benfica: Trubin, Fernandez, Silva, Otamendi, Orkun, Florentino, Rollheiser, Di Maria, Kerem, Pavlidis

Santa Clara: De Douza, Venancio, Rocha, Sidney, Adriano, Ferreira, Almeida, Araujo, Silva, Siva Vieira, Safira