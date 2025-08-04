Bengisu Avcı bir kez daha tarihe geçti! Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk

Dünyanın en zorlu yüzme maratonu serisi Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle dün gece Tsugaru Kanalı’nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, Tsugaru’yu tamamlayarak Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti.

OCEAN'S 7 NEDİR?

Ocean's 7 , yedi açık su kanalı yüzmesinden oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir. 2008 yılında Yedi Zirve dağcılık mücadelesinin yüzme eşdeğeri olarak tasarlanmıştır. Kuzey Kanalı , Cook Boğazı , Molokaʻi Kanalı , Manş Denizi , Catalina Kanalı , Tsugaru Boğazı ve Cebelitarık Boğazı'nı kapsar.